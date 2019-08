Episode N°36

De retour chez lui dans sa maison à Saville-Row, accompagné de Passepartout et de Mrs Aouda, Phileas Fogg accuse le coup : 5 petites minutes de retard... oui, c’est à cause de 5 minutes de retard qu’il a perdu son pari.

Déçu, il ne se présente pas devant ses amis du Reform-Club, le samedi 21 décembre à 8h45, pour confirmer son échec. Après avoir dépensé sans compter, il n'a presque plus d'argent.

Cloitré durant toute la journée du dimanche, Phileas Fogg en profite pour s'excuser auprès Mrs Aouda de l'avoir embarquée dans cette aventure. Excuses qu’elle refuse puisque cette rencontre a changé sa vie : elle est tombée amoureuse de lui et veut devenir sa femme. Aux anges, Phileas Fogg décide de se marier le lendemain et charge Passepartout de prévenir le révérend.