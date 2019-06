A Erfurt, en Thuringe, où Martin Luther fut ordonné prêtre.

Outre sa cathédrale et le Krämerbrücke, Le pont de l'Epicier, Erfurt possède un important noyau médiéval avec de nombreuses maisons à colombages et plus de vingt églises anciennes. Sa situation sur l'importante route commerciale reliant le Rhin à la Russie lui permit de devenir, dès le Moyen Âge, une place commerciale de premier plan au point de faire partie de la fameuse Ligue hanséatique. Elle devint la patrie intellectuelle du jeune Martin Luther. En 1505, il obtint une maîtrise à la faculté de philosophie de l’université. Après une forte tempête, il entra au couvent des Augustins en 1505, en remerciement d’avoir eu la vie sauve. Il y resta jusqu’en 1511. Martin Luther fut ordonné prêtre dans la cathédrale d'Erfurt. C'est Johanna von Hassel qui vous fera tomber sous le charme de cette ville de l'ex RDA.