Eric Bariller créateur de l'arborétum de St Eloi

“Les Feuilles Fleuries” Ce jeune arboretum éligeois (Saint Éloi Nièvre) a été créé à partir de l'automne 1997, par Eric et Pétra BARILLER. (membre APJB : association des parcs et jardins de Bourgogne)

L'arboretum rassemble sur 3 ha plus de 2000 variétés différentes d'arbres et d'arbustes, près de 900 rosiers et de très nombreuses vivaces. Les moments forts sont au printemps la floraison des prunus, magnolias, plantes de terre de bruyère (azalées, rhododendrons...), cornouillers..., les jeunes feuillages multicolores de cette riche collection, et à partir de juin la floraison des rosiers.

De très nombreuses variétés d'arbustes à fleurs, un mélange de formes et couleurs de conifères et feuillus présentent au promeneur des compositions variées qui ravissent tous les visiteurs.

Des étiquettes signalent le nom botanique de la plupart des variétés.

Riches collections notamment d'azalées et rhododendrons, rosiers, érables japonais,magnolias, syringas, weigelas, viburnum, chamaecyparis, cornouillers à fleurs, cryptomerias, picea, pinus et hémérocalles.