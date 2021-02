Eric Berger, Tanguy de Chatliliez habite le temps au théâtre.

Eric Berger incarne Erik dans la pièce Habiter le temps de Rasmus Lindberg. Un drame va se jouer au sein d’une vaste maison au coeur de la foret de Kolmarden et concerne trois générations. Nous sommes simultanément en 1913, 1968 et 2018. Mais impossible de rencontrer Eric Berger sans évoquer le film d'Etienne Chatilliez qui l'a fait connâitre : Tanguy, avec Sabine Azéma et André Dussolier. Eric Berger, un comédien sur scène en public en févier 2021 à Luxembourg. Habiter le temps a été créé au Théâtre de la Manufacture à Nancy.