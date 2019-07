Éric FOUASSIER - Par deux fois, tu mourras

L’été est bien là et il donc temps d’emporter quelques livres sur son lieu de villégiature et il est aussi toujours bon de se plonger dans un polar historique…

Rencontre cette semaine avec Éric FOUASSIER à l'occasion de la sortie de nouveau livre paru chez JC Lattès: « Par deux fois, tu mourras ».

L’occasion de découvrir un docteur en pharmacie devenu l’un des maitres du polar qui réussit à embarquer ses lecteurs dans les intrigues du pouvoir au VI° siècle. Trahison, mensonges et vengeance sont au programme…