Eric Yung, journaliste

Ancien inspecteur de police devenu journaliste. Eric Yung se tourne au début des années 80 vers le journalisme de presse écrite et devient en 1983 producteur délégué à France Inter puis rédacteur en chef du service des informations générales de France Inter. Il collabore aussi à France Bleu Paris.Il participe souvent à de nombreuses prestations et débats télévisés sur TF1, France 2, France 3, LCI, Arte etc., sur Paris Première, il est chroniqueur littéraire durant deux années dans l'émission de Michel Field, « Field dans ta chambre ». Aujourd'hui écrivain, il est l'auteur d'une vingtaine de livres.