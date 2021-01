Erik Lenguin nous présente l'album du groupe "Erick' n Trio"

Le groupe "Erick' n Trio" est un groupe de musique acoustique et de chansons françaises.



Le répertoire de "Erick' n Trio" est un répertoire entièrement constitué des créations originales d'Erick Lenguin, auteur, compositeur, interprète et guitariste du groupe;

Tony Ros, ses guitares, sa mandoline et ses harmonicas enrichissent de mille couleurs les chansons solidement ancrées sur la guitare basse de Claude Ricard.