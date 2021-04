Ernest et Célestine ont 40 ans !

Un anniversaire fêté avec Emeline Attout, la directrice de la Fondation Gabrielle Vincent/Monique Martin (Gabrielle Vincent était le pseudo de cette peintre et illustratrice disparue en 2000), et Fanny Husson-Ollagnier, sa collaboratrice à la Fondation, qui a réalisé un dossier inédit sur l’univers de Gabrielle Vincent dans cet album "Ernest et Célestine, comment tout a commencé" publié dans la collection Les Albums Casterman.

Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir - Dany qui nous parlera d’un artiste incontesté, innovateur et reconnu comme étant le père de l'art optique… c'est Victor Vasarely

- Le plein de bulles : Cinq ans après "L'homme qui tua Lucky Luke" Matthieu Bonhomme vous propose une nouvelle relecture du célèbre cowboy qui tire plus vite que son ombre.

Une aventure haute en couleurs - sublimes - éditée par Lucky Comics que Frédéric vous recommande absolument.

- La petite halte avec un grand texte : Pierre-Paul Delvaux ‘Comment éviter la fin du monde’.

- La librairie Siloé: Régis Vanderweyer pour la librairie Siloé qui nous parle du dernier roman d’Éric-Emmanuel Schmitt : ‘Paradis perdu’.

- Cinecure : Y'a quoi à la télé avec Charles Declercq