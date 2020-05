Du lundi au vendredi à 12h20 et 18h45

Et si l'art nous sauvait de la situation actuelle ? Jean-Michel Athomas, notre spécialiste au sein de l'équipe, en est convaincu. Chaque jour il nous décrit une oeuvre, raconte la vie d'un artiste et nous invite à laisser parler nos talents et à faire de l'art à notre tour.