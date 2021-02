Le premier mardi de chaque mois (sauf décalage dû aux vacances) se tient au Centre Sèvres une rencontre avec deux ou trois invités, experts dans leurs domaines, destinée à nourrir la réflexion sur des sujets suggérés par l’actualité. Les interventions de ces personnalités reconnues sont suivies d’un temps d’échanges et de débats avec le public. Elles sont proposées en partenariat avec la revue Etudes et RCF.



Espérer quand tout s'écroule

L'espérance est au centre des débats de cette nouvelle émission alors que nous traversons une crise sanitaire et sociale depuis bientôt un an.

Il est désormais trop tard pour éviter à notre planète une catastrophe globale, à la fois climatique, environnementale, sanitaire. À moins de rompre tout de suite avec nos modèles de consommation et de développement, et d’entrer dans l’ère de la décroissance.

Tel est le discours que tiennent aujourd’hui les collapsologues les plus radicaux. Est-il vraiment trop tard pour agir ? Et comment l’espérance et les perspectives eschatologiques du christianisme peuvent-elles être revisitées par rapport à ce discours ?

AVEC:

Agnès SINAÏ, diplômée d’un Master en droit international de l’environnement, journaliste, chercheuse du courant collapsologue. Autrice de « Sauver la Terre », avec Yves Cochet, et « Petit Traité de résilience locale » avec Raphaël Stevens, Hugo Corton et Pablo Servigne. Enseignante à Sciences Po sur la décroissance, elle a fondé en 2011 l’Institut Monumentum, centre de recherche sur l’anthropocène et ses conséquences.

Marc FASSIER, prêtre du diocèse de Saint-Denis (curé aux Lilas), enseignant en théologie dogmatique et fondamentale à l’Institut d’études religieuses (ISSR) et à la Faculté de théologie (Theologicum) de l’Institut Catholique de Paris, spécialiste du théologien méthodiste américain Stanley Hauerwas.