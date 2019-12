On est fait pour s'entendre - 7 janvier 2020 à 19:12

le mardi à 19h12-(R) Sam à 18h15

L'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités, sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire. Un regard qui se veut ironique, irrévérencieux, sur l'actualité récente. L'animateur débute avec un édito iconoclaste et non politiquement correct, puis un invité fil rouge commente l'actualité, partage ses coups de coeur, et ses colères au micro de Yannick Blavette.