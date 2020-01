"Et si on chantait la paix?" Théâtre des Lices d'Albi. 31 janvier 2020

Vendredi 31 janvier, au Théâtre des Lices, les musiciens du groupe Incanto, des Italiens de Toulouse, interpréteront le spectacle "Et si on chantait la paix?". Pour présenter la soirée, Isabelle Galkine reçoit le producteur du spectacle, Rocco Femia, et Jean-Pierre Nizet, pasteur de l'Eglise protestante unie de l'Albigeois.