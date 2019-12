Et si pour Les Fetes , on offrait des livres ?

Beau livre ou Biographies ,romans ou documents?

Alexandra Negler vous propose sa sélection

Les enfants de CE2 en Nap à GRON dans l’Yonne ont réalisé un micro trottoir

« quel livre vous a marqué dans votre enfance? »

Et une mini fiction « Poule Rousse », un livre choisi à la bibliothèque municipale