Et si votre fils voulait devenir prêtre, quelle serait votre réaction ?

Tommaso est un brillant chirurgien, peu sympathique. Dans sa famille bourgeoise, chacun mène une vie confortable, mais un peu vide de sens. Tout va basculer lorsqu'Andrea, son fils, annonce à la famille son désir d'entrer au séminaire.

Tommaso, qui fait semblant d'accepter le choix de son fils, va partir en croisade contre le prêtre qui est à l'origine de sa conversion. Les autres membres de la famille vont se poser des questions spirituelles.

Un prêtre charismatique bien loin des stéréotypes.

Derrière le comique de situation et des scènes fort bien jouées, on voit l'évolution des personnages, on sent leurs questionnements. On découvre aussi la figure de Don Pietro. Un prêtre charismatique bien loin des stéréotypes.

Un film qui allie à merveille la pure comédie de cinéma et la spiritualité.



Pour en débattre et voir les extraits forts du film :

Rendez-vous le mercredi 12 février 2020 à l'occasion de 2 séances : 18h ou 20h15.

C'est dans les salles de l'Eglise Sainte-Bernadette, à Annecy