Ethique, Covid et spiritualité

La covid-19 a non seulement bouleversé les sociétés, elle a également secoué les Églises, les pratiques religieuses, les cultes.



La confrontation à l’incertitude et à la mort a fait surgir des discours apocalyptiques et complotistes. Certains ont brandi la menace d’un Dieu punissant l’humanité, d’autres ont désigné Dieu comme le « coupable »… Les mouvements sectaires ont ainsi connu une réelle recrudescence. D’autant que les fake-news ont proliféré. Les religions traditionnelles ont réagi diversement : multipliant les rites par écrans interposés, ou criant à l’injustice parce que l’interdiction des cultes ou des jauges limitées leur semblaient réduire la vie de foi à la catégorie du « non-essentiel »… Étrange spectacle qui a joué un rôle de révélateur du fonctionnement actuel des religions dans nos sociétés.