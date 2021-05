Fil rouge : Étoiler la Terre (…)



REMUSICALISER LE MONDE (Martin Ferron) :

« Luminescence naturelle et humaine

ou Consteller la Terre » (…)



MUSIQUE & POÉSIES :

« Idan Raichel - Achshav Karov »

- Et si l’aube passait par la gratitude (…)



CHRONIQUE DE L’ÎLE D’UTOPIE :

« Étoiler la Terre par la culture » -

Chroniqueuse : Angelika Sinensis ! (…)



CULTURE DE SENS :

Des lumières qui se croisent à travers nature et existence -

« La Dame du Lac»,

oeuvre radiophonique autour d’une nouvelle

de l’humanitaire haïtien Maxime Germain (…)



Martin FERRON: Textes, Animation, Musiques et Réalisation -

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation & Texte



Martin Ferron - MICROPHONE FRANCOPHONE

Emission 35- 10e saison