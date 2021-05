Évadez-vous dans l'histoire de Metz avec Florent Albiani !

En studio, Florent Albiani, nous partage sa passion, voyager en toute légèreté à travers le passé Messin du XVIIIème siècle : les "échappées-temporelles". Découverte de son parcours de la Faculté de lettres enrichi d' expériences en théâtre et improvisation, pour s'orienter ensuite vers la licence professionnelle de guide conférencier au CNAM (Campus Arts et Métiers de Metz).



Samedi 29, dimanche 30 mai 2021, Sam. 12 juin 2021 10h30-12h Metz

Visite guidée théâtralisée avec Florent Albiani 10 € (gratuit -8 ans)



Évadez-vous le temps d'une visite guidée dans la vieille ville, accueilli par un personnage historique de Metz.

Départ Place de la Comédie Distance : environ 1 km



Mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 15h-17h Metz

Rallye-photo culturel avec Florent Albiani 19 €, 9 € / enfant (âge conseillé : 8 - 11 ans, gratuit pour les moins de 5 ans) Règlement en espèces



Départ Place de la Comédie Distance : environ 3 km



Le Maréchal de Belle-Isle, gouverneur de Metz au XVIIIe siècle, s'est fait dérober un somptueux tableau qu'il voulait offrir au Roi Louis XV... Et vous confie une mission de la plus haute importance : retrouver les morceaux de ce tableau dissimulés dans la ville. À vous de découvrir son patrimoine en répondant à des énigmes, avant de reconstituer le puzzle géant.



Inscriptions via le site internet : www.echappees-temporelles.com

Par mail : contact@echappees-temporelles.com

Par Facebook : echappees-temporelles Par tél. : 06.84.14.08.94