Évidence, duo grenoblois de musique chrétienne

Vous les aurez surement reconnu du groupe EssentCiel maintenant dissous : Jean-Jonathan et Antoine nous reviennent plus motivés que jamais avec un nouveau répertoire pop-rock des plus enthousiasmants !

Depuis plusieurs années, ils veulent remonter un projet à deux : "Nous voulions retourner à nos inspirations artistiques et spirituelles de nos débuts : de la louange, du rock, un travail en duo. Bref, témoigner de notre foi en proposant une approche accessible dans le style et dans les paroles. Le groupe Évidence c'est une forte amitié, une passion partagée pour la musique, l'expérience partagée du live et le désir toujours fervent de partager la joie de croire, la foi chrétienne.

Et en exclusivité, Jean-Jonathan nous dévoile un nouveau titre du premier album du duo : Donne-moi tout (disponible dès maintenant sur notre chaîne Youtube). Une interprétation guitare voix particulièrement incarnée qui ne saura vous laisser de marbre !

Si le projet vous intéresse et que vous souhaitez ajouter votre pierre à l'édifice, leur campagne de financement participatif est toujours ouverte jusqu'au 20 mars !