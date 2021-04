Expo 'The Blaes 70' rencontre avec Sébastien Janssens

Cette semaine dans Culture en week-end on vous propose une exposition à visiter d'un artiste Belge aux multiples casquettes. C’est Sébastien Janssens, que Julie Verhoeven a rencontré cette semaine à la galérie d’art ‘The Blaes 70’ qui se trouve dans les Marolles à Bruxelles, pour parler de ses œuvres qui sont exposés en ce moment.



Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir - Dany nous parlera des œufs en or, les plus célèbres de Pâques…

- Le plein de bulles : Frédéric Ronsse, de la librairie Flage, nous présentera un des classiques modernes de la bande dessinée mondiale. C’est ‘L'épopée espagnole’ l’édition intégrale de l’auteur Antonio Altarriba?et le dessinateur Kim.

- La petite halte avec un grand texte : place à une petite halte spéciale de Pierre Paul Delvaux qui nous proposera une réflexion centrée sur le temps de Pâques.

- La librairie Siloé: Geneviève Ivinsse nous conseillera un livre pour les enfants. ‘Les animaux se brossent-ils les dents ? paru chez private Jeunesse



- Cinecure : Charles Declercq reçoit Jonathan Leenaerts, chargé de presse, programmateur et cheville ouvrière du BIFFF à l'occasion de la 39e édition du Festival qui se déroulera intégralement en ligne.