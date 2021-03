Expo de dessins de François Avril à la galerie Huberty Braine

Ensuite Frédéric Ronsse, de la librairie Flagey, qui a eu un coup de coeur pour un roman graphique "Patria’” de Toni Fejzula

Autre plaisir littéraire, la petite halte avec un grand texte de Pierre-Paul Delvaux…

Pierre Paul nous propose ce thème de réflexion : Il faut que tout homme puisse aller quelque part, en s’appuyant sur deux citations de Landsberg et Dostoievski.

On s’évadera grâce aux dessins de François Avril à la galerie Huberty Brayne, au Chatelain, à Bruxelles, où il est exposé jusqu’au 3 avril.

Régis Vanderweyer pour la librairie Siloé à Liège nous parlera d’un ovni littéraire... "L'évangile des anguilles" de Patrick Svensson

Et une dernière escale avec Charles Declercq qui a rencontré le réalisateur du documentaire “en attendant la 2ème vague” de Christophe Hermans