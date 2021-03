Expo Récits Covid

Cette semaine dans Culture en week-end on retrouve la photographe Chloé Thôme présente l'exposition"Récits Covid".

Une exposition gratuite et en plein air à Auderghem.

Chloé Thôme a choisi de s'intéresser aux commerces et services à la personne qui ont vu leur activité suspendue ou adaptée, par la crise du Covid.

Des témoignages audio accompagnent les photos.

Exposition à voir jusqu'au 30 avril place Pinoy et Square Saint-Julien

Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir - Dany nous fait lever la tête pour admirer le plafond de l'Opéra Garnier à Paris, peint par Marc Chagall : une oeuvre qui a fait scandale à l'époque

- Le plein de bulles : Frédéric Ronsse, de la librairie Flage, Frédéric nous présentera son nouveau coup de coeur ‘Le peintre hors-la-loi, signé Frantz Duchazeau, sortie chez Casterman.

- La petite halte avec un grand texte : Pierre-Paul Delvaux nous parlera ‘d’un dragon très étrange’.

- La librairie Siloé: Geneviève Ivinsse de la librairie Siloé nous fait découvrir, non un livre, mais une pochette d'expériences de l'art gothique de la cathédral ‘Notre-Dame de Paris, en partenariat avec ‘C'est pas sorcier’.



- Cinecure : Y'a quoi à la télé avec Charles Declercq