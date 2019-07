Exposition "100 ans du Maillot jaune"

Elle a lieu à l'Espace Wallonie, Bruxelles, dans le cadre du départ du Tour de France 2019 et des premières étapes en Wallonie.

Une exposition exceptionnelle qui dévoile ainsi les plus célèbres maillots jaunes de ce dernier centenaire ainsi que des trophées et articles de presse de l’époque. Elle est visible au grand public jusqu’au 14 juillet prochain.

Ecoutez le reportage de Stéphan Fumière