Exposition "American City", Arnaud Faugas

Invité : Arnaud Faugas, artiste illustrateur

Avec pour thème principal les villes américaines, Arnaud Faugas présente ses illustrations entre côte sauvage et paysages urbains saturés, simplicité et démesure, mais aussi une série d’illustrations sur les villes de Bordeaux, Londres et Paris.

Exposition jusqu'au 28 juin à l'Espace Beaulieu, 145 rue Saint-Genès. Entrée libre du lundi au vendredi, de 8h à 20h, et le samedi de 8h30 à 13h.

Pour en savoir plus, consultez le site de l'artiste.

Les chroniques :

Cinéma : "Le jeune Ahmed ", film des frères Dardenne (Par Nathalie Finan)

Jardin : La tomate (Par Dorothée Falières)

BD : "Tropiques de la violence", d'après le roman de Natacha Appanah, dessin de Gaël Henry, aux éditions Sarbacane (Par Klervi le Cozic)

Les musiques :

New York, New York / Frank Sinatra

Jodie / Les Innocents

Chaconne / Claire Antonini et Renaud Garcia-Fons