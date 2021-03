Exposition "Fil" à la Maison des Arts de Schaerbeek

Cette semaine dans Culture en week-end on vous propose une exposition à visiter: 'Fil’ c’est le nom de l’exposition. C'est une exposition gratuite et qui a lieu en ce moment à La Maison des Arts à Schaerbeek jusqu’au 25 avril. Et pour en parler on a reçu cette semaine Anne-Cécile Marechal de la Maison des Arts.

Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir - Dany qui nous parlera de son coup de cœur pour une exposition intitulée ‘Fin des mondes’ de Robin Brinaert.

- Le plein de bulles : Frédéric Ronsse, de la librairie Flage, nous présentera non une BD, mais un roman cette fois-ci. Le roman "Je suis la bête" d’Andrea Donaera publié par les éditions Cambourakis.

- La petite halte avec un grand texte : Pierre-Paul Delvaux qui nous invite à la réflexion: Et si nous allions jusqu'au bout de nous-mêmes ?

- La librairie Siloé: Marguerite Froidart pour la librairie Siloé nous présente le livre ‘Pour l’amour de Dieu’ ‘Pourquoi j’ai osé bousculer mon église’ signé Anne Soupa edité chez Albin Michel.



- Cinecure : Y'a quoi à la télé avec Charles Declercq