Exposition "Goya physionomiste", Sylvaine Lestable, Marie Subra

Invitées : Sylvaine Lestable, commissaire d'exposition au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, et Marie Subra, responsable des activités culturelles à l'Institut Cervantes de Bordeaux

"Goya physionomiste" présente des tirages de 39 gravures de Goya, mettant en avant l'art des portraits de ce peintre et graveur espagnol.

Exposition visible dans la Salle des actualités, aile sud du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, jusqu'au 23 septembre

Les chroniques :

Livre : "L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture" de Rebecca Benamou, chez Fayard (Par Catherine de Revel)

Flash jeune : Le magazine Okapi avec trois sujets autour de la chimie en cuisine, des familles composées de différentes nationalités européennes, et du film Aladin (Par Danielle Lacoste)

Citation latine : "Nostra uagatur in tenebris, nec caeca potest mens cernere uerum / Notre esprit erre dans les ténèbres, et, aveugle, ne peut distinguer le vrai (Par Jean Renoul, professeur de latin à l'établissement St Genès La Salle, accompagné de Héloïse Guillot et Enora Corcuff, élèves de 5ème)

Les musiques :

Des visages, des figures / Noir Désir

Ever fallin' in love / Nouvelle Vague

Middle of nowhere / Vincent Bourgeyx