Exposition "Liberté ! L’éternelle reconquête" Frédéric Laux et Jean-Cyril Lopez

Invités : Frédéric Laux, directeur des Archives Bordeaux Métropole, et Jean-Cyril Lopez, responsable du service des publics, commissaire de l’exposition

La liberté semble être une évidence. Pourtant, elle demeure un bien fragile qu’il a fallu conquérir et, parfois, reconquérir. Par la découverte de lieux emblématiques disparus, malmenés ou préservés, les Archives Bordeaux Métropole proposent d’explorer des fragments d’Histoire illustrant ces péripéties.

Exposition jusqu'au 24 avril 2020. Du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h, aux Archives Bordeaux Métropole, Parvis des Archives à Bordeaux Bastide.

