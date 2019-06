Exposition "Paradis", Laure Carier, Denis Cointe, Laurent Cerciat

Invités : Laure Carier, Denis Cointe, Laurent Cerciat, artistes.

L’exposition « Paradis » recrée en photos, vidéos, sons et sculptures végétales les contours d’un jardin artistique. Exposition "Paradis" du 20 juin au 1er septembre du mardi au dimanche de 14h à 19h, à la Vieille église Saint-Vincent, rue de la Vieille église à Mérignac. Entrée libre

Les chroniques :

Histoire locale : La Fayette et la liberté (Par Stéphane Binaud)

Cuisine : Le fromage blanc (Par Céline Lucas)

Arts de la table : La carafe à vin (Par Chloé Bray)

Les musiques :

Natural high / Vanessa Paradis

Guepaje / Apostol' Cumbia

A set of 3 airs from Ireland & Scotland / The Curious Bards