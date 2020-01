Exposition "Picasso et le paysage Méditerranéen"

Pablo Picasso est surtout connu pour ses portraits, ses dessins et ses céramiques. Il l'est beaucoup moins pour ses paysages et en particulier ses paysages méditerranéens. C'est ce que propose le Musée d'Art de Toulon, Musée de France, dans une exposition jusqu'au 23 février.

Brigitte Gaillard, conservatrice en chef des musées de Toulon nous fait visiter cette exposition.