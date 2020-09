Les escapades de Lucarne à Porquerolles



Du 4 Juillet au 1er Novembre 2020

Villa Carmignac, Porquerolles



En 2009, face à une crise des médias et du photojournalisme sans précédent, Édouard Carmignac a souhaité créer le Prix Carmignac du photojournalisme afin de soutenir les photographes sur le terrain.



Dirigé par Emeric Glayse, le Prix Carmignac du photojournalisme soutient, chaque année, la production d’un reportage photographique et journalistique d’investigation sur les violations des droits humains dans le monde et les enjeux géostratégiques qui y sont liés.