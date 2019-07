Exposition Yan Pei Ming face à Cour

A l'occasion du bicentaire de la naissance du peintre Gustave Courbet, une importante exposition a été mise en place.



Un face à face entre certaines peintures de l'artiste français et du peintre chinois Yan Pei Ming. L'objectif est d'obtenir un dialogue à travers ces oeuvres d'arts.



Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon, est allé à la rencontre de la conservatrice et l'organisatrice de l'évènement, Frédérique Thomas Marin et de l'artiste Yan Pei Ming