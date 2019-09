Marie Sabine Stroh et Lucas nous dévoilent leurs prochaines actions et mobilisations

Du 20 septembre au 27 septembre 2019, c’est la “Climate action week for future” (semaine d’action pour le futur) pour Xr Metz qui rejoint d’autres mouvements pour la marche pour le climat des Vendredi 20 septembre 2019 16h à Metz Pl Comédie) et Sam. 21 septembre (11h).



https://extinctionrebellion.fr

Facebook: XRmetz