Fac de médecine, derrière l'amphi 1/5

Cette semaine, Madeleine Vatel nous emmène dans les couloirs de la faculté de médecine à Lille. Et on commence avec le département maïeutique, à l'école des sage-femmes.







On entendait à l'instant Guillaume Ficheux, médecin, et puis juste avant Clément VUlverick, sage femme. Tous les deux sont enseignants à la faculté catholique de medecine à Lille.