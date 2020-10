Faîtes vos vœux avec Valentine Champetier de Ribes et Matthieu Prier

Une directrice artistique, un photographe et un imprimeur

FÊTENT LES VŒUX



Exposition du 12 octobre au 13 novembre à l’Imprimerie Rimbaud. Cavaillon.



Valentine Champetier de Ribes et Matthieu Prier

10 années de création.



Leur démarche : relier le graphisme et la photo dans une image dans laquelle ils se mettent en scène autour d'un thème de l'année avec poésie et créativité. Beaucoup de décors, de jeux de lumière pour une image maîtrisée avec le moins possible de retouches.

Expo photo grand format.



Entrez dans cet univers loufoque et créatif, venez vous inspirer.