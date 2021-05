Fallen Chrome, Jac Berrocal et Riverdog

Quentin Mercier vous propose aujourd'hui d'écouter un extrait de l'album "Fallen Chrome" de Jac Berrocal et Riverdog qui vient de sortir. Il y a du texte, il y a de la musique, ça tombe bien pour cette chronique. En plus c'est beau, ça laisse songeur et méditatif, c'est ce qu'il nous faut, au moins cinq fois par jour.