Familistère de Guise : sur les pas du visionnaire Jean-Baptiste André Godin

Conçu par le visionnaire Jean-Baptiste Godin, le Familistère, encadre la vie du travailleur, et lui donne accès aux « équivalents de la richesse ». Influencé par le Phalanstère de Charles Fourier, le Familistère de Guise ambitionne de réconcilier productivité, épanouissement collectif et individuel. Quentin Pourbaix vous guide au cœur de cette utopie réalisée, et pourtant peu imitée...