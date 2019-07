Le patrimoine architectural religieux propre au diocèse de Besançon. Des édifices, qui pour les plus anciens sont présents depuis plus de 800 ans et qui ont fédéré des communautés qui ont habité et fait l'histoire d'un territoire. L'église ou la chapelle racontent la vie de ces hommes et de ces femmes qui sont venus embellir, prier et participer aux différents événements de la vie religieuse.