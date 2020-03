Festi'vaches La ruralité plein écran

Le cinéma Paradiso nous invite cette année encore à voir comment la ruralité trouve sa place à l'écran et est un point d'ancrage pour regarder le monde. Cette année trois axes traversent la programmation : l'écologie avec "Terre de vie", les oppositions avec "Terre de résistance" et l'humain à travers "Terre d'aventure" et un focus sur les USA.

Un festival qui sera aussi l'occasion de partager temps de repas et semences rares et d'assister à des spectacles et des concerts.

Festi'vache du 13 au 22 mars 2020 à Saint Martin en Haut