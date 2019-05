Festival Biotope, Madina Querre

Invitée : Madina Querre, docteure en anthropologie sociale et culturelle, présidente de Biotope Festival

Le Biotope Festival est une association qui a pour but de sensibiliser et éduquer, aux niveaux scolaires, professionnels, privés et/ou publics, à la préservation et la protection de l'environnement et du patrimoine, notamment sur les territoires viticoles et agricoles, fluviaux, maritimes. Festival du 29 mai au 1er juin et le 22 juin, à Saint Emilion, Montagne et St Sulpice de Faleyerens.

Pour en savoir plus, consultez le site de l'évènement. http://www.biotopefestival.org/

Les chroniques :

Art : L’artiste marocain Mahi Binebine exposé à la Galerie DX (Par Béatrice et Bertrand Dupuis)

Une date dans l'histoire : 24 mai 1873, élection de Patrice de Mac Mahon comme président de la III° République (Par Gwenaël Lamarque)

Concertons-nous : Concert du Groupe Vocal Arpège à Bordeaux, à l'église de la Trinité du Grand Parc, mercredi 29 mai à 19h00 (Par Aude Pénicaut)

Les musiques :

Super powers / Cocoon

Mutate / Jeanne Added

Nove alla turca / Claire Antonini et Renaud Garcia-Fons