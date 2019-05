Festival "Chahuts", Elisabeth Sanson

Invitée : Elisabeth Sanson, directrice du festival « Chahuts »

L’édition de juin 2019 du Festival "Chahuts", festival des arts de la parole à Bordeaux, sera sur le thème du "nous", de l’énergie collective. Les places et les rues de Saint-Michel et au-delà sont investies et occupées pour donner la possibilité à chacun de tisser des liens et d'apprendre d'autres manières de vivre.

Pour plus d'informations, consultez le site du festival.

Les chroniques :

Livre religieux : "Quand la nature nous enseigne" de Robert André aux éditions Scripsi (Par Jean Regard)

Sport : Sport au féminin, avec du handball, du football et du basket (Par Françoise Ladouès)

Mot pour mot : La propagande (Par Patrick Rödel)

Les musiques :

Vous et nous / Areski Belkacem et Brigitte Fontaine

We belong together / Mariah Carey

Antoine's song / Vincent Bourgeyx