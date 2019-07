Festival de Poupet /3

Tous les mardis à 12h20 et 18h25

Acteur de la vie économique et associative, le Crédit Mutuel Océan a souhaité donner la parole à des associations dont la banque est partenaire. Pourquoi? Et bien parce-que derrière chaque association, il y a des hommes, des femmes, des bénévoles, qui donnent de leur temps, de leur passion pour dynamiser les territoires, les bassins de vie. Chaque mardi à 12h20 et 18h25, Didier Faivre vous présente la chronique Crédit Mutuel et met en avant une association vendéenne.