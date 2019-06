Festival "Regard 9", Eric Audebert

Invité : Eric Audebert, directeur du festival "Regard 9"

L'objet de Regard 9 est de promouvoir, soutenir et favoriser les auteurs de bande dessinée et leurs productions. Killoffer et Mr. Kern, les auteurs invités pour cette édition, déploient leurs talents de dessinateurs lors d’une exposition d’œuvres inédites, à l’Espace St Rémi, 4 Rue Jouannet à Bordeaux jusqu'au 15 juin.

Pour en savoir plus, consultez la page Facebook de l'association.

Les chroniques :

Cinéma : "Nevada", film de Laure de Clermont-Tonnerre (Par Catherine de Revel)

Jardin : Arrosage et économie d'eau (Par Dorothée Falières)

BD : "La grande ourse", dessinée par Sanoe et scénarisée par Elsa Bordier, paru en 2017 aux édition Soleil, collection Métamorphoses (Par Charline Faure)

Les musiques :

Divisionary / Ages And Ages

Tout recommencer / Patrick Bruel

Liebesbotschaft / Thomas Dolié, Olivier Godin