Festivals annulés l'exemple de Jazz à Vienne et du Magic Bus en Isère

La 40ème édition de Jazz à Vienne devait se dérouler du 25 juin au 11 juillet à Vienne en Isère, et alentour. Le festival isérois, qui est l'un des plus gros de France et l'un des 15 plus grands festivals de jazz au monde, a dû être reporté à l'été 2021. Une décision difficile mais inévitable selon son directeur artistique Benjamin Tanguy.

Pour le festival Magic Bus dont la 19ème édition devait se dérouler du 14 au 16 mai à Grenoble, la décision de l'annulation a été prise dès le 8 avril dernier. Damien Arnaud coordinateur de l'association grenobloise Retour de Scène qui organise ce festival nous explique les conséquences pour sa structure, mais aussi les artistes et évoque la situation très difficile des intermittents du spectacle et la pétition mise en ligne pour les soutenir.