Fête du Livre Anne Goscinny, marraine des "Mots en fête" " Le monde de Lucrèce, 3 " (Gallimard Jeunesse)

Anne Goscinny, marraine des "Mots en fête"

"Si je devais inventer ma vie, je ne changerais rien !". Participer à son premier conseil de classe, faire un stage d'observation au tribunal, trouver un cadeau pour la fête des Mères, partir avec les Lines en voyage scolaire à la ferme ou assister au tournage d'un film... Lucrèce est ici plus loufoque que jamais !



Anne Goscinny marraine des « Mots en scène » de la Fête du Livre de Saint-Étienne est la fille de René Goscinny. Auteure de six romans chez Grasset, elle vient pour la première fois de publier pour les enfants. Chez Gallimard Jeunesse.



René Goscinny et Jean-Jacques Sempé avaient créé le Petit Nicolas. Anne, la fille de René et l’illustratrice Catel Muller, spécialiste de biographies dessinées et auteure chez Grasset du « Roman des Goscinny, naissance d’un Gaulois », viennent de se découvrir une complicité « d’amies d’enfance » et d’offrir dans la foulée une grande sœur au Petit Nicolas.



Elle s’appelle Lucrèce, une jeune fille tout juste sortie de l’enfance, pas tout à fait entrée dans l’adolescence et qui galope tresse au vent dans la littérature de jeunesse. Trois ouvrages publiés chez Gallimard Jeunesse depuis l’année dernière, le quatrième à paraître dans les jours à venir.



« Loufoque » c’est le mot qui revient souvent sous la plume d’Anne Goscinny pour dépeindre Lucrèce, clin d’oeil aussi à Scarlett sa grand-mère, une vieille dame indigne qui se plait à évoquer plus souvent que de raison son passé joliment mouvementé dans les milieux du cinéma, et aussi les autres membres de la famille un tantinet déjantés, sans oublier Casserole le copain aux grandes oreilles du demi-frère de Lucrèce, un lapin tondu à ras un jour de grande chaleur ou Madonna la tortue qui sort de son terrarium pour se goinfrer de tomates cerises.



Une famille joliment recomposée. Georges le deuxième mari de maman - et qui plane un peu vu qu’il est aiguilleur du ciel - s’entend parfaitement avec le premier, peintre de son état, même s’il n’apprécie pas trop ses tableaux. Le seul problème, encore qu’il ne soit que marginal, serait le trop plein de grands parents qui impose une gestion pointue des fêtes où le soleil n’a pas forcément rendez vous avec la lune.



Une belle brochette de petites histoires, celles qui sont le sel de la vie qui va - que ce soit le déroulement d’un conseil de classe, la préparation de la fête des mères où du réveillon de Noël, le club théâtre ou le voyage scolaire - autant de circonstances où le lecteur adulte décèlera des ambiances un soupçon plus compliquées que celles qui s’offrent au regard candide « des poussins » comme les appelle la mère de Lucrèce.



Vendredi 18 octobre à 17 heures et sous le chapiteau « Lire a Saint-Étienne RCF » de la Fête du Livre enregistrement public sur RCF de l’émission « A plus d’un titre » avec Anne Goscinny.