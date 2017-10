Florence Roche "La réfugiée du domaine" chez Calmann- Lévy

Dans les années 30, Irène, une orpheline de dix-neuf ans, est placée comme vachère chez des fermiers du haut plateau du Chambon. Sa rude vie de paysanne est adoucie par la bienveillance d’une inconnue. Cette bienfaitrice, qui vit à l’écart du village, a purgé une lourde peine de prison. Pourquoi s’intéresse-t-elle à elle ? Pour percer le mystère de ses origines et conquérir le droit au bonheur, Irène devra regarder en face la plus terrible des vérités...



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor





Florence Roche - La réfugiée du domaine - Calmann-Levy - 18€90



Florence Roche, professeur d’histoire, est originaire de Saint-Julien-Chapteuil. Elle est la marraine du Concours de Nouvelles 2017 organisé par la Médiathèque municipale et Lire à Saint-Étienne. « La réfugiée du domaine » est son quatorzième roman.



Un matin de juillet 1935 Irène - dix neuf ans et pensionnaire depuis ses trois ans à l’orphelinat des Sœurs de la Charité au Puy-en-Velay - apprend de la mère supérieure quatre nouvelles aussi déroutantes les unes que les autres : Un, elle ne s’appelle pas Irène Florent mais Irène Ménouch, deux, elle n’est pas française mais arménienne, trois, elle a deux frères qui pourraient bien toujours habiter du côté du Chambon-sur-Lignon, quatre, un paysan du plateau a décidé de l’embaucher comme vachère et il est là avec son char à bœufs à l’attendre dans la cour.

Vachère. Elle sera vachère. C’est la mère supérieure qui vient de le lui annoncer : « ce n’est pas une existence dorée, mais c’est un poste digne. Peut-être même trouverez-vous un bon parti pour vous marier et être mère ». Oui elle sera vachère au fin fond de la Haute-Loire. Chez Guy Dolmazon, un colosse veuf remarié qui sent la paille et la vinasse et qui sans plus attendre va la monter dans sa ferme, là-haut au pied du Mézenc.

Rude journée qui s’annonce et qui réservera à Irène une autre surprise : la découverte à deux pas des Dolmazon d’une pauvresse qui cheminait sur le bord du chemin et que le bonhomme d’un coup d’essieu enverra méchamment dans le fossé. « Ne t’approche jamais de cette satanée folle éructera-t-il après lui avoir craché dessus. C’est une meurtrière. Elle a passé quinze ans en prison. Ses terres jouxtent les nôtres. N’y pénètre jamais. »

Bien entendu Irène s’approchera de « cette satanée folle », bien entendu elle marchera sur ses terres, bien entendu elle pénètrera dans sa maison. Pas pour le plaisir de narguer Dolmazon non, parce que la satanée folle en question n’est pas si folle qu ça. Pas si vieille que ça non plus. Et puis est-elle vraiment une meurtrière ?

Une seule chose intéresse Irène : retrouver ses origines, sa mère, ses frères et - elle en est sûre - ce n’est pas entre les quatre murs des Dolmazon qu’elle pourra faire la lumière sur ce passé compliqué et savoir. Oui savoir.