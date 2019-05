Florian Corroyer de Ôz Editions

Xavier Mateos vous propose le témoignage de Florian Corroyer qui s'occupe de la maison d'édition Suisse "Ôz Editions". Une maison d'édition dans le feu de l'actualité ludique, avec l'arrivée le 8 mars dernier de "Shy monster" et prochainement de "Goblivions", mais aussi "Nineteen" et "Dare to dream".



Le site : https://www.oz-editions.com/