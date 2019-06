Florian Corroyer de Ôz Editions

Xavier Matéos vous propose le témoignage de Florian Corroyer qui s'occupe de la maison d'édition Suisse " Ôz Éditions ". Une maison d'édition dans le feu de l'actualité ludique, avec l'arrivée le 8 mars dernier de " Shy monster " et prochainement de " Goblivions ", mais aussi " Nineteen " et " Dare to dream ".