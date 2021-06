Focus sur la filière veau, avec le Président d’une Coopérative d’éleveurs

Comment se porte la filière veau ? Pourquoi des éleveurs font-ils le choix d’adhérer à la CEVAP, la Coopérative des Éleveurs de Vendée, Anjou et Poitou ? Entretien avec Pascal PAQUIER, Président de la CEVAP



Autre sujets :



Pourquoi fait-on appel à un coach vocal ? Quel est ce nouveau métier dont on entend parler depuis peu ? Récit d’une rencontre avec Stany DOL, coach vocale basée au May sur Evre. Un reportage d’Isaure DEVERAUX?

Pour un week-end en mode nature : la sélection d’Alice FERCHAUD-FORCATO