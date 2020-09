Fonds sonore Donatien Laurent mis en ligne sur internet

Des années 50 à 70, l'ethnologue Donatien Laurent a sillonné les routes de Basse-Bretagne pour enregistrer plus de 300 heures de contes, chansons et complaintes du pays. Aujourd'hui mis en ligne sur internet grâce à l'association "Dastum", Donatien Laurent et Iffig Troadeg nous en disent plus long sur le contenu de ce trésor du patrimoine oral breton.