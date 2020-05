Forêt de Tronçais :le lieu de tous les ressourcements

Avec le beau temps qui revient et l'autorisation de pouvoir de nouveau sortir, la forêt de Tronçais offre un terrain de jeu idéal pour la famille.

Des biches et leurs faons, des arbres plusieurs fois centenaires, des sculptures monumentales, des fontaines cachées : la forêt de Tronçais dans l'Allier, près de Montluçon a profité de ces quelques semaines de confinement pour se faire une beauté. Et avec sa réouverture, les quelques 11 000 hectares de cette forêt domaniale d'exception offre de nombreuses perspectioves de balades. Et l'occasion de découvrir les métiers d'autrefois sur le circuit de l'étang Roger. Christelle Blanchard, chef de projet Itinérance de l'office de tourisme de la vallée coeur de France.

Les oiseaux ont également profité de cette période de confinement pour réinvestir de nombreux lieux. Comme à Hérisson, près de Montluçon où un circuit permet de les découvrir dans leur milieu naturel de la vallée de l'Aumance. Christelle Blanchard nous donne quelques astuces pour les observer.

Des propos recueillis par Marine Perresse. Toutes les balades en forêt de Tronçais et aux alentours sont à retrouver sur le site www.valleecoeurdefrance.fr