Forêts en Auvergne-Rhône-Alpes : les Coulmes en Vercors (2/4)

Chaque semaine tout au long du mois de juillet, RCF en Auvergne-Rhône-Alpes vous invite à prendre l'air au beau milieu de la nature... et principalement des forêts de la région !

On suit ensemble les sentiers bordés par les arbres pour se rafraîchir et apprécier le calme ambiant, pour dépenser son énergie en pratiquant des activités sportives, mais aussi pour s'instruire sur la gestion des milieux forestiers...

Aujourd'hui, Alice Forges nous fait découvrir la forêt de Coulmes, dans le Vercors.